1. La Musica

Tar pitschens festivals po quai mintgatant dar che la musica n’è qualitativamain betg adina il hit. Tar quest open air è quai però betg il cas. La musica ha persvas e malgrà che il public ha mintgatant mancà han las bands tunà molto bene!

Musica avain nus per cas era registrà cun intgins artists da tuts festivals questa stad en furma d'unplugged. Guarda qua e ti na vegns betg a star mal!

Legenda: Sarah da Cape Town arriva amez la natira svizra cun ses instrument RTR, Sandro Spreiter

2. Las muntognas

Oh baby – what a view. Tar il soundtrack perfect che quest festival porscha han ins qua anc la perfetga vista sin las muntognas da la Val Bregaglia. Ma tge duain nus anc scriver, guarda sez!

Legenda: Las muntognas sur Casaccia RTR/ Sandro Spreiter

3. Las temperaturas

Stad e bell’aura na munta betg automaticamain temperaturas chaudas. Il lieu dal festival è sin 1'458 meters sur mar e gist dasper in flum. Quai munta ch'i po daventar fitg fraid cura ch'il sulegl è davent. Minimum in pullover dovras ti sche ti vuls era sautar da notg a quest festival.

Legenda: Tgi avess pensà che in satg da durmir pudess esser uschè stylisch? RTR/ Sandro Spreiter

4. Ils Bregagliots

En il mintgadi n’han ins forsa betg gist da far bler cun Bregagliots. Ma a quest festival emprendas ti ad enconuscher els. Cunquai che quai festival vegn organisà da la giuventetgna da la Bregaglia èn era fitg blers giuvens al lieu e procuran per buna atmosfera.

Legenda: Funfact: Ils Bregagliots na dorman simplamain betg cura ch'igl è open air. RTR/ Sandro Spreiter

5. L'aua

Sco ch'il num dal festival tradescha gia ha quel lieu sur l’aua, per esser exact sur il flum Orlegna. Ma cunquai che l’aua da quest flum è fitg fraida na san ins betg propi far bogn. But fear not: Ils organisaturs han montà in pool temporar per tut quels che vulan tuttina far bogn al festival.

Legenda: Jump! RTR/ Sandro Spreiter

Sche ti vuls ristgar in sigl en l'aua fraida lura fai la visita a l'Open Air Sur l'Aua, testà da tes radio da festivals favurit.

RR musica dals 23-06-2018 a las 19:00