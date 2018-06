Nossa rulotta on the road again

La rulotta ha gugent cumpagnia. Ed uschia è ella fitg leda sch'ella survegn visitas da tuttas sorts persunas. Saja quai per guardar ballape, dar gieus u simplamain guardar concerts ord nossas giascheras.

Legenda: Ballape da maisa, in dals gieus che ins po dar tar nossa rulotta RTR/ Sandro Spreiter

Legenda: Public viewing tar nossa rulotta RTR/ Sandro Spreiter

La rulotta na vegn betg mo duvrada sco lieu d’inscunter mabain era sco studio d’emetter. Las sairas emetta il Radio Rumantsch live dals festivals cun ina massa musica live giu da tribuna.

Legenda: JPson en l'intervista cun Livio Chistell RTR/ Sandro Spreiter

Nossa rulotta po dentant betg far pausa, ella sto adina puspè far midada en in nov lieu per vesair nova glieud e far novas emissiuns da novs festivals.

Legenda: La rulotta sin il Pass dal Güglia RTR/ Sandro Spreiter

Ed uschia sa metta nossa sin ulteriurs viadis. Ina chanzun ch'è l'ideal soundtrack per quest roadtrip (e na va betg ord la test da noss moderatur Livio Chistell):