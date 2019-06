Questa giada è la seria da concerts 8x15 sa tschentada sin in dals pli bels plazs da Cuira, l'Arcas. Amez la citad veglia èn sa scuntrà Hip Hop contemporan, Rock, Pop ed Electro.

Quai è stà Giganto & Band

Quai è stà Cella

Quai è stà Sam Himself

Quai èn stads Shuttle

Quai èn stads Catalyst

Quai èn stads Step One

Quai èn stads Okto Vulgaris

Quai èn stads Animor

Impressiuns d'avant ch'igl ha cumenzà

Igl èn otg acts, mintgin survegn 15 minutas per persvader Vus. Nagina concurrenza, nagin premi, nagin contract da platta ch’ins na pudess gudagnar – igl èn be ils cors da musica per Vus.