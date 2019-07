cuntegn

Open Air Lumnezia - Quai èn ils victurs dals bigliets

Vus avais pudì s'annunaziar per surdar in bigliet ad in da voss amis, confamigliars u partenaris che less era esser da la partida a l'Open Air Lumnezia. Nus avain accumpagnà tschintg persunas durant la gronda surpraisa.