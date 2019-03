Eurovision Song Contest quai è in mund agen en il mund da la musica. Stgandels tutgan tar l'ESC sco resti che fa sbrinzlas, banderolas da tuttas colurs e kitsch. Qua trais exempels actuals da las decisiuns preliminaras:

Candidat e stgandel nr. 1: Bilal Hassani

Legenda: Ha stuì supportar smanatschas e critica via social media pervia sia omosexualitad e la travestia. Youtube, pagina ufficiala Bilal Hassani

La drag queen da l'ediziun actuala da l'ESC vegn da la Frantscha. Il giuven Bilal Hassani ha gì il pli bler sustegn da la populaziun, ha dentant medemamain gì da supportar critica, mobbing e schizunt smanatschas da mort via las medias socialas. Tenor tscherts na saja in um omosexual ed artist da travestia nagin represchentant adequat per la Frantscha.

Candidatas e stgandel nr. 2: S!sters

Legenda: Laurita e Carlotta represchentan la Germania al ESC 2019 Keystone

Quest onn vegn la Germania represchentada d'in duo. Las giuvnas Carlotta e Laurita han gudagnà l'emissiun «Unser Lied für Israel». Picant è ch'il commember da la giuria Johannes Strate è medemamain stà il coach da la chantadura Carlotta en l'emissiun «The Voice Kids». Uschia sa tschentan blers la dumonda: È el propi stà dal tuttafatg neutral? Ils fans dals ulteriurs artists pretendan sa chapescha na.

Nagins candidats e stgandel nr. 3: Ucraina

Legenda: La chantadura da la gruppa Maruv na vegn betg a sa preschentar durant l'ESC 2019 Keystone

La gruppa Maruv ha gudagnà la selecziun ucranaisa ed avess gì da represchentar l'Ucraina en il final dal ESC. «Avess» perquai che l'emettur da radio ch'ha organisà quest event ha sentì che la gruppa aveva gia planisà concerts en Russia. Pervia dals conflicts politics tranter l'Ucraina e la Russia èsi per ils organisaturs per quai inacceptabel da trametter ils victurs al final. Ord il medem motiv n'hai er betg funcziunà cun ils artists sin il segund e terz plaz. Uschia è l'Ucraina sa retratga dal tuttafatg da l'Eurovision Song Contest 2019.