Eurovision Song Contest 2018: A la tschertga da la chanzun Svizra

RTR tschertga ensemen cun SRF, RTS e RSI il participant che vegn a represchentar la Svizra al ESC il matg 2018 en il Portugal.

A partir da l’entschatta settember pon musicistas e musicists inoltrar lur chanzuns per il «Eurovision Song Contest 2018». Tar il process da selecziun dat quai midadas. Da nov na vegn quai betg tschertgà in interpret, mabain la chanzun. Pir suenter van ils responsabels a la tschertga per las vuschs idealas vitiers.

La selecziun da las chanzuns

Sco emprim èn ils cumponists e producents da musica dumandads. Enfin ils 22 da settember 2017 pon els inoltrar chanzuns per la selecziun Svizra. Silsuenter elegia ina giuria d’experts da musica sis chanzuns che vegnan en dumonda per la represchentaziun da la Svizra. La giuria sa cumpona da musicists, collavuraturs da medias, fans da l'ESC ed ils teleaspectaturs. Els taidlan tuttas chanzuns inoltradas ed elegian entaifer pliras rundas da discussiun e decisiun sis chanzuns finalas. Las chanzuns n’èn betg accessiblas per il public.

L’elecziun da las vuschs

Pir suenter vegn tschertgada l’ideala vusch tar mintga chanzun. Ils interprets selecziunads preschentan lura en la show decisiva lur chanzun.

L’emissiun decisiva il favrer 2018

En la show da televisiun, ils 4 da fevrer 2018, preschentan ils interprets selecziunads lur chanzuns. A la fin decida ina giuria internaziunala ensemen cun ils teleaspectaturs che pon as participar entras televoting tgi che gudogna.

Il victur dastga represchentar la Svizra il matg en il Portugal a l'«Eurovision Song Contest 2018».

Il project «Eurovision Song Contest» 2018 è ina collavuraziun da RTR, SRF, RTS e RSI.