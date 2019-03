Cun la chanzun «She Got Me» vegn il chantadur Luca Hänni a represchentar la Svizra al «ESC» 2019 a Tel Aviv en l'Israel.

Luca Hänni per la Svizra al «Eurovision Song Contest» 2019

Ina gruppa da 100 aspectaturas ed aspectaturs èn sa decidids ensemen cun ina giuria dal fatg per il giuven chantadur bernais. La chanzun «She Got Me» ha Luca Hänni scrit ensemen cun in team da cumponists naziunals ed internaziunals. Cun elements ritmics ed orientals vul el persvader giuven e vegl durant il «Eurovision Song Contest» 2019 a Tel Aviv.

Da sunar sin ina tala tribuna gigantica e divertir cun quai fans euforics en la halla ed a chasa è definitivamain in highlight da mia vita!

Dare to dream – Ristgar da siemiar

Il motto dal «ESC» 2019 envida las participantas ed ils participants sco era ils fans da siemiar. Dad astgar star per la Svizra sin la tribuna gigantica dal «Eurovision Song Contest» è gia in grond siemi che va en vigur per Luca Hänni.

Uss è sia finamira da cuntanscher per l'emprima giada dapi tschintg onns puspè il final. Perquai intent sa il bernais da 24 gia recurrer ad experientschas ch'el ha fatg en diversas shows en televisiun. El ha numnadamain gia cun 17 onns gudagnà tar «Deutschland sucht den Superstar» ed er avant dus onns è el stà victur tar l'emissiun «Dance Dance Dance». Medemamain ha el collavurà l'onn passà cun Helene Fischer. Per quella giada pia in artist cun experientscha ch'è er enconuschent sur ils cunfins ora. Vegn el a dumagnar il pass en il final dal «ESC» 2019?

