Finalmain turna enavos in zic vita sin las tribunas e las salas s’empleneschan plaunet. Uschia era en la sala dal Marsöl a Cuira, nua che nus avain pudì preschentar ensemen cun JazzCuira in program da jazz extraordinari ch'è vegnì transmess directamain tar vus en stiva.

Il trio Rosset Meyer Geiger è sa preschentà cun in concert unic, dal qual els sezs n'han gnanc exact savì, nua ch’il viadi va a finir. Igl è stà in concert improvisà – in gieu ristg e liber, en il qual nagut era scumandà e tut ha pudì capitar. Igl è stà in eveniment che ha vivì da la situaziun mumentana live al lieu.

Rosset Meyer Geiger

Dapi 20 onns furman ils trais musicists Josquin Rossin al clavazin, Gabriel Meyer al bass, e Jan Geiger a la percussiun lur trio da jazz. En la scena valan els sco in vair caliber dal jazz liber. Gia lur emprim album il 2010 aveva recaltgà renconuschientscha fin en il Giapun – quai che valeva sco pitschna sensaziun per ina furmaziun svizra. Suenter plirs albums e preschentaziuns tar staziuns da radio internaziunalas turnan els uss puspè enavos a Cuira en la sala dal Marsöl per far ensemen cun nus ina ulteriura registraziun per in album live.

Legenda: Rosset Meyer Geiger cun (da sanester) Josquin Rosset, Gabriel Meyer e Jan Geiger. MAD Rosset Meyer Geiger

«Le disque blanc» ina coproducziun da JazzCuira ed RTR

Ensemen cun l’uniun che marca il jazz en nossa chapitala avain nus realisà l’idea da porscher communablamain la pussaivladad ad ina furmaziun ubain in project da jazz per far registraziuns per in album live. L’interpret survegn la pussaivladad da sa preschentar trais sairas en roda davant public, mintgamai cun il medem program musical. Ils trais concerts vegnan registrads e silsuenter mess a disposiziun per crear ordlonder in live album. Tut quai tenor l’exempel da las registraziuns legendaras fatgas en il club da jazz «Blue Note» ils onns 50 e 60 a New York.