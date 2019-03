Chanzuns poeticas e politicas

Pippo Pollina ed ils dus bavarais Werner Schmidbauer e Martin Kälberer han cumenzà lur seria da concerts en Svizra en il teater a Cuira, ed els han preschentà lur segund disc cuminaivel cun il num «Süden II», la successiun da lur emprim disc d’avant 7 onns.

Legenda: Schmidbauer, Kälberer e Pollina. RTR, Jachen Prevost

Ina corda da ghitarra rutta

Els eran s'inscuntrads per cas avant 18 onns. Quella giada ha Pippo fatg in concert a Bad Aibling en Bavaria e là rumpa ina corda da la ghitarra. Or dal public è vegnì in um che ha pudì remplazzar la corda: Werner Schmidbauer, redactur tar il Bayerischer Rundfunk ed er in chantautur profilà. Quel dal sid da la Germania e quel dal sid da l’Italia han realisà ch’els han in per chaussas cuminaivlas – ed a partir da quel mument èn els s'inscuntrads ed han er cumenzà a chantar ensemen.

Il disc «Süden» e 100 concerts

A la fin hai da il disc «Süden», ch’els han registrà cun Martin Kälberer, pianist ed accordeonist. In disc cun chanzuns, balladas, tocs sentimentals, tocs che fan pensar, musica che vegn da l'intern e che sveglia emoziuns. Lur turnea cun 100 concerts è ida a fin l'avust dal 2013 en l'Arena da Verona cun 10'000 aspectaturas ed aspectaturs.

Legenda: Durant il concert. RTR, Jachen Prevost

Il successur «Süden II»

Er lur segund disc cuntinuescha en quest stil, e malgrà che lur linguas èn fitg differentas han els puspè chatta in fil cotschen, bler da cuminaivel ed armonia. Lur tematicas èn anc adina essenzialas ed insistentas, ed els reflecteschan davart amur, relaziuns, cumiàs e partenzas. Tar il concert a Cuira èn els er vegnids accumpagnads d'in cor cun 60 scolaras e scolars.