Per la 63avla giada unescha il chant questa saira l'Europa: A Lissabon è il final da Eurovision Song Contest 2018, il ESC2018. Tgi pudess gudagnar questa saira? E succeder uschia a victuras e victurs sco Céline Dion u Abba? Ina valitaziun da las favuritas ed ils favurits:

Ils mezfinals èn passads ed uss cumbattan 26 terras per la curuna dal «Eurovision Song Contest» 2018 a Lissabon. Avant ch'il final va liber faschain in sguard sin ils favurits.

Ils favurits dals biros da patg

Gia dapi che sia chanzun «Toy» è vegnida publitgada è l'Israeliana Netta Barzilai sin l'emprim plaz en las glistas dals biros da patg. Cumbattì enavant en las glistas cun lur emprovas e concerts tar ils mezfinals han da la Cypra Eleni Foureira cun «Fuego» ed il giuven da la Norvegia Alexandar Rybak cun «That's How You Write a Song». Gia fix en il final è il duo Madame Monsieur da la Frantscha ch'han medemamain bunas schanzas.

Maletg 1 / 4 Legenda: Eleni Foureira da la Cypra è pir suenter las emprovas daventada ina favurita Keystone Maletg 2 / 4 Legenda: Netta Barzilai da l'Israel derasa buna luna sin tribuna cun la chanzun «Toy» Keystone Maletg 3 / 4 Legenda: Il duo franzos Madame Monsieur Keystone Maletg 4 / 4 Legenda: Alexandar Rybak da la Norvegia ha gia gudagnà l'ESC 2009 ella Russia Keystone

Il favurit puncto scharm

En l'emprima emprova per il mezfinal è Mikolas Josef da la Tschechia anc sa blessà, ha dentant tuttina anc pudì far il pass en il grond final. Il giuven che cumpara in pau sc'ina maschaida tranter Jason Derulo e Justin Timberlake na po cun ses carisma betg mo persvader las giuvnas en il public.

La favurita puncto vusch

La sopranista Elina Nechayeva da l'Estonia ha sco chantadura d'operas la meglra vusch da l'Eurovision Song Contest da quest onn. En l'emprim mezfinal n'ha ella betg mo pudì persvader cun sia chanzun mabain er cun sia rassa e las projecziuns sin quella che hajan custà radund 70'000 francs.

Mia atgna favurita

Gia en il mezfinal è Ieva Zasimauskaité da la Lituania stada plitost ina favurita secreta. Dentant è ella cun sia vusch fina, fragila e sia show reducida anc adina mes favurit persunal.