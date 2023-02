La chantadura americana Beyoncé ha gudagnà dumengia saira 4 Grammys a Los Angeles. Total ha ella ussa 32 trofeas e cun quai tegna ella il record. Avant ha il dirigent Georg Solti tegnì il record dals Grammys, cun 31 trofeas. Gudagnà ha Beyoncé ils premis per ils megliers purtrets da saut, il meglier album da saut, la meglra show da R&B e la meglra chanzun da R&B. En las categorias principalas, n'ha ella però betg pudì gudagnar.

La «Queen Bey» tutga cun ses milliuns albums vendids e set albums, ch'èn tuts stads sin plazza in dals charts, tar las musicistas cun il pli bler success dal mund. En ils charts ha ella gia tschentà si plirs records. La stad ha ella publitgà suenter sis onns pausa ses setavel album cun num «Renaissance» e cun si sia hitsingle «Break My Soul».

Harry Styles survegn meglier album

Il premi per il meglier album ha survegnì quest onn Harry Styles per «Harry's House». L'um da 29 onns è sa mess tras encunter «Music Of The Spheres» da Coldplay, e «Renaissance» da Beyoncé, sco era «30» dad Adele.

Premiera – emprim premi per ina persuna trans

La chantadura tudestga, Kim Petras ed il chantadur britannic Sam Smith èn vegnids undrads per lur chanzun «Unholy». Cun quai è Petras l'emprima persuna trans en l'istorgia che survegn in Grammy. Il premi han els survegnì en la categoria dal meglier duo da pop.

Ils 65avels Grammys han gì lieu a Los Angeles. Vegnida moderada è la gala dal comedian Trevor Noah. Quest onn han ils organisaturs surdà total 91 premis.

Or da l'archiv da SRF: