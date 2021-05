In dals gronds musicists svizzers e star internaziunal

Grond’onur per Stephan Eicher

Stephan Eicher - il Grandseigneur dal chanson

L’onn passa ha el survegnì in Swiss Music Award per sia ovra da vita, ed el ha festivà ses 60avel. Ed uss vegn el onurà cun il Grond premi da musica svizzer 2021, dotà cun 100'000 francs. Ils premis vegnan surdads ils 17 da settember en il center da cultura LAC a Lugano en preschientscha dal cusseglier federal Alain Berset.

Neue Deutsche Welle e l’amur per il chanson franzos

Stephan Eicher è naschì ils 17 d’avust dal 1960 a Münchenbuchsee e cun 21 onns ha el gì ses emprims success cun la band «Grauzone», quella giada cun musica en il stil da la «Neue Deutsche Welle». Ils success impurtants ha Eicher però gì mez dals onns 80 cun sias chanzuns per franzos ed englais e cun ils discs «I tell this night» e «Silence». Lura èn suandads albums fantastics sco «Engelberg» il 1991, «Carcassonne» il 1993, «1000 Vies» il 1996 e «Louanges» il 1999, e quels han er gì grond success commercial, surtut er en Frantscha. Là è Stephan Eicher savens sin ils gronds palcs, er en il Olympia a Paris.

Legenda: Stephan Eicher, 2017 Keystone

Collavuraziun cun Philippe Djian

Bleras da sias chanzuns derivan da la collavuraziun cun il poet franzos Philippe Djian. El ha scrit ils texts per semperverds sco «Pas d’ami (comme toi)» e «Déjeuner en paix». In auter che ha furnì texts per sias chanzuns è il scriptur svizzer Martin Suter.

Il film «Unerhört jenisch» dal 2017: Eicher e sias colliaziuns cun ils viagiants

Stefan Eicher, il chantautur e rockadur renumà, va er en tschertga da sias ragischs. El vegn uschia er en il Grischun tar las famiglias Moser, Waser e Kollegger, famiglias da viagiants ch'èn sa domiciliadas a Vaz e che han ina gronda colliaziun cun la musica populara.

Artistas ed artists che survegnan in premi svizzer da musica 2021 Avrir la box Serrar la box Legenda: MAD / Silvan Bucher Stephan Eicher, chansonnier da renum internaziunal Alexandre Babel, innovatur senza cunfins Chiara Banchini, spezialista da baroc da renum mundial Yilian Cañizares, musicista cosmopolita Viviane Chassot, ambassadura dal accordeon Tom Gabriel Fischer, piunier da la musica da metal Jürg Frey, champiun dals tuns loms Lionel Friedli, battarist cun visiuns Louis Jucker, dapertut e creativ Christine Lauterburg, jodladra traglischanta Roland Moser, alchemist e poet Roli Mosimann, producent da musica cun udida absoluta da rock Conrad Steinmann, archeolog da tuns che suna la flauta Manuel Troller, innovatur da la ghitarra electrica Nils Wogram, posaunist da jazz cun groove

Il Premi da musica svizzer vegn surdà mintg'onn da l'Uffizi federal da cultura ed è dotà cun 25'000 francs, il Premi grond cun 100'000 francs.