L'instrumentala - Magia d’atun en la musica instrumentala

Atun – la natira sa transfurma en bleras colurs, l'aria vegn fina e clera, i dat ina glisch unica ed ils culms portan magari schizunt ina cuverta alva. Per ils ins il pli bel temp da l'onn, per ils auters il temp per prender cumià da la stad.