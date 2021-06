Il marsch «Summer Winds», dat l’entschatta. Plinavant tadlain nus hits da stad sco «Reggae Night», «Lambada» ni «Walking On Sunshine», il valzer «I’v Made My Plans for the Summer» fin tar l’uvertura «Sommergeschichten. Tut quai ed anc blera musica che dat in zic atmosfera da stad pudais vus tadlar en l'emissiun dad oz.

Redacziun: Christa Soliva