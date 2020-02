You're Beautiful Brass Band Willebroek Blunt, James / Bernaerts, Frank

Too Much Love Will Kill You Grimethorpe Colliery Band May, Brian

Eternal Flame The BNFL Band Steinberg, Billy / Hoffs, Susanna

Träne Brass Band Berner Oberland Ast, Florian / arr. Mario Bürki

I Will Always Love You Soli Brass Parton, Dolly / Sebregts, Ron / Silvestri, Alan

Angels Cory Band Williams / Chambers/ arr. Alan Fernie

Heaven Brass Band de Wâldsang Leoni / von Rohr / Lee / arr. Tom McAllen

The Power Of Love Brisbane Excelsior Brass Band Mende / Rouge / Rush / Gott, Barrie

Hello Brass Band Willebroek Adkins, Adele / Kurstin, Greg / Bernaerts, Frank

Everything I Do, I Do It For You Black Dyke Band Adams, Bryan / Fernie, Alan

Viver senza tei Brass Band Berner Oberland Werth, Marie Louise / arr. Corsin Tuor

Sailing Soli Brass Sutherland, Gavin / Waignein, André