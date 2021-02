Someone You Loved Bernaerts Brass Band Barnes, Tom / Keleher, Pete / Cortland, Steve

I Will Always Love You Grimethorpe Colliery Band Parton, Dolly

Don't Let The Sun Go Down On Me Yorkshire Building Society Band John, Elton / Taupin, Bernie / Fernie, Alan

Without You The BNFL Band Ham, Peter / Evans, Tom

Träne Brass Band Berner Oberland Ast, Florian / arr. Mario Bürki

Angels Cory Band Williams / Chambers/ arr. Alan Fernie

My Heart Will Go On Brass Band de Bazuin Oenkerk Horner, James / Jennings, Will / Fernie, Alan

Heaven Brass Band de Wâldsang Leoni / von Rohr / Lee / arr. Tom McAllen

The Power Of Love Brisbane Excelsior Brass Band Mende / Rouge / Rush / Gott, Barrie

One Moment In Time Oberaargauer Brass Band Hammond, Albert / Bernaerts, Frank

Hello Brass Band Willebroek Adkins, Adele / Kurstin, Greg / Bernaerts, Frank

Everything I Do, I Do It For You Black Dyke Band Adams, Bryan / Fernie, Alan

Sailing Soli Brass Sutherland, Gavin / Waignein, André