Enstagl da concertar ubain ir a concurrenzas da musica ha la Brass Band Berner Oberland (BBO) registrà el settember 2020 in disc cumpact (DC). Corsin Tuor da Trun, dapi 2012 dirigent da quella furmaziun da classa superiura, ha tschernì per quest DC in program colurà, interessant e divertaivel. Dasper marschs stattan qua ovras novas da giuvens cumponist svizzers (Reto Näf, Stephan Hodel, Sami Lörtscher, Marco Kunz e Thomas Trachsel) lura musica tradiziunala arranschada per brass band e cumposiziuns pli lungas adattadas sco tocs da patg a festas. Il num al DC ha dà il hit da Patent Ochsner (Büne Huber) «Für immer uf di». E lura cuntegn quest DC anc in'ovra sursilvana. La Canzun senza pleds da Gion Andrea Casanova ha Corsin Tuor arranschà extra per la BBO. L'Instrumentala preschenta il disc cumpact e quai en discurs cul dirigent ed editur Corsin Tuor.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Rickenbach 62-21, marsch Brass Band Berner Oberland Corsin Tuor Krista Dance Brass Band Berner Oberland Sämi Lörtscher Wings Brass Band Berner Oberland Stephan Hodel Für immer uf di Brass Band Berner Oberland Büne Huber arr: Corsin Tuor Dr Schacher Seppli Brass Band Berner Oberland tradiziunal arr: Thomas Gabriel Glory Brass Band Berner Oberland Derek M. Broadbent Asturias Brass Band Berner Oberland Isaac Albeniz arr: Klaas van der Woude Emerald Heritage Brass Band Berner Oberland Jacob Vilhelm Larsen The Bride of teh Wavens Brass Band Berner Oberland Herbert Lincoln Clarke arr: Ray Farr Goytilsjenta Brass Band Berner Oberland tradiziunal arr: Robin Dewhurst Tarragona Brass Band Berner Oberland Sämi Lörtscher Canzun senza plaids Brass Band Berner Oberland Gion Andrea Casanova arr: Corsin Tuor Üs ghört d'Nacht Brass Band Berner Oberland Marco Kunz arr: Roger Müller