Ina retscha da chanzuns dad Elvis Presley unidas en in toc lung e lura avain nus noss emprim titel da l'emissiun dad oz, numnadamain il medley «Elvis Rocks!». Plinavant tadlain nus «Abba Goes Brass», «The Beatles Medley», il medley «Best of Polo Hofer», lura inqual hit da Queen, dad Elton John, da Boney M., da Lady Gaga, da Stevie Wonder e da Pepe Lienhard.

Redacziun: Christa Soliva