Naginas provas, nagins concerts, naginas festas da musica. Co passentan musicantas e musicants questas emnas senza lur passatemp preferì? Nus avain dumandà suenter...En l'instrumentala dad oz raquintan dirigents u presidents da 4 musicas co els van enturn cun questa situaziun. Els han gist er giavischà in pèr da lur tocs preferids.

Redacziun: Christa Soliva