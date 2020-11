Dad udì sun chanzuns da saira, chanzuns meditativas, chorals, imnis, ina motetta ed in psalm. Differentas furmaziuns da Brass sunan per vus enconuschentas melodias sco «Der Mond ist aufgegangen», «Allas steilas», ma era la chanzun da ninanana «Tutta nana tgu». Giudai «l’instrumentala» per ina giada in pau auter.

Redacziun: Christa Soliva