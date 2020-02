A String Of Pearls Tokyo Kosei Wind Orchestra Gray, Jerry / DeLange, Eddie / Mashima, Toshio

Gone With the Wind (= Vom Winde verweht). Titelmelodie Rekrutenspiel 205/92 Aarau Steiner, Max / Bernaerts, Frank / Bernaerds, Frank

Love Me Like You Do Brass Band Willebroek Martin, Max

(I' ve Had) The Time of My Life Brass Band de Wâldsang Previte, Franke / DeNicola, John / Markowitz, Donald

The Thorn Birds The CWS Glasgow Band Mancini, Henry / Richards, Goff

I Will Always Love You Grimethorpe Colliery Band Parton, Dolly

Lara's Theme The CWS Glasgow Band Jarre, Maurice / Broadbent, Derek M.

Theme From Moulin Rouge Brass Band Willebroek Baerwald, David / van Kraeydonck, Jan

Everything I Do (I Do It For You) Grimethorpe Colliery Band Adams, Bryan / Kamen, Michael / van Kraeydonck, Jan / Bernaerts, Frank

Love Story The CWS Glasgow Band Lai, Francis / Richards, Goff

My Heart Will Go On Brass Band de Wâldsang Dion, Celine / van der Velde, Rieks

Out Of Africa: Main Theme Black Dyke Band Barry, John / Fernie, Alan

The Way We Were Cory Band Hamlisch, Marvin / Bergman, Alan / Bergman, Marilyn / Wormald, Christopher