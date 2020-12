Christmas Fanfare Breeze Brass Band Richards, Goff

The Bells of Christmas, March The National Capital Band of the Salvation Army Bulla Stephen

Eine kleine Weihnachtsmusik Soli Brass Traditional / De Haan, Jacob

Weihnachtslieder aus der Kinderzeit Brass Band Bürgermusik Luzern Traditional

Two Carols Soli Brass Anonymus / de Haan, Jan

The Little Drummer Boy Brass Band Willebroek Davis, Katherine Kennicott / Onorati, Henry / Simeone, Harry / Watson, Ty

Noël Suisse Brass Band Berner Oberland (BBO) Daquin, Louis-Claude / Tuor, Corsin

Petit papa Noel Brass Band 13 Etoiles Martinet, Henri / Ratnik, Peter

Dorma, dorma o bambin Brass Band Bürgermusik Luzern Consolaziun / arr. Tuor, Corsin

Ukrainian Bell Carol Black Dyke Band Leontovych, Mykola Dmytrovich / Sparke, Philip

Night Of Joy Virtuosi Gus Band Wainwright, Andrew

Steila da Nadal Brass Band Bürgermusik Luzern Casanova, Gion Andrea / Tuor, Corsin

Vier Hirtenlieder Soli Brass De Haan, Jacob

Es wird ein Stern aus Jakob aufgehn. Op 97 Brass Band Fröschl Hall Mendelssohn-Bartholdy, Felix / Tuor, Corsin

Everlasting Light (O Little Town of Bethlehem) The International Staff Band Of The Salvation Army Cordner, Martin