Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Il nov Play Festas da RTR 15 festas da musica en satg 28.05.2021 Cun video

Normalmain sa preparan musicantas e musicants per las festas da musica che avessan uss gì lieu. Là pon las musicas lura sa preschentar, chantar ed era far in pau festa. Che quai n'è il mument betg il cas, savain nus tuts. Per gidar da surmuntar quest temp senza festas, avain nus lantschà il «Play Festas». Là chattais tranter auter era registraziuns da las festas 2010 a Trun, ed a Silvaplana, 2011 a Savognin, 2015 a Sursaissa ed a Ftan, 2016 a Lai ubain il 2019 ad Arosa. En l'emissiun dad oz pudais tadlar ina selecziun da quellas set festas.