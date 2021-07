Tango, samba, beguine u er salsa surmainan blera glieud da sa muventar ed er da sautar. Cun questa schelta da musica ha forsa er in u l'auter, ina u l'autra, gust dad glischnar sur il parchet cun ses partenari e giudair la musica latinamericana. Diversas furmaziun sunan ils divers stils da saut sco per exempel «Samba del Gringo», «Malaguena», «Salsa verde» ur «Jamaican Rumba». En l'emissiun datti dentant er da tadlar ovras empau pli spezialas sco per exempel «Asfalt Tango» u «Killer Tango».

Ils titels en l'emissiun TITEL

INTERPRET DIRIGENT / DIRIGENTA

CUMPONIST / CUMPONISTA

ONN

Beguine For Band Rekrutenspiel Aarau 205/98 Max Schenk Osser, Glenn 1998 Un poco espanol Band Of The Royal Netherlands Air Force Lex van DIepen & Heink Heins Harm Evers 1989 Tequila Tokyo Kosey Wind Orchestra Naohiro Iwai Lara Agustin / Morita Kazuhiro 1995 Country jive Swiss Brass Consort

Agrell, Jeffrey 1997 Killer Tango Canadian Brass

Kompanek, Sonny 2011 Copacabana Innviertler Wadlbeisser

Manilow, Barry / Sussmann, Bruce / Feldmann, Jack 2000 La Coruna, Paso Doble Band Of The Belgian Navy Tijmen Botma Nijs, Johan 1998 Salsa verde Czech Army Central Band Viliam Béres Fiser, Lubos / Bélohoubek, Karel 1998 Cha-Rumba Marc Reift Orchestra Marc Reift Thomas, Jérôme 2002 Goytilsjenta Brass Band Berner Oberland Corsin Tuor Tradiziunal / Dewhurst, Robin 2020 Las Chiapanecas Black Dyke Band Nicholas J. Childs Tradiziunal / Smith, Sandy 2017 Samba del Gringo Tredegar Town Band Ian Porthouse Larsen, Jacob Vilhelm / Goodwin, Gordon 2014 Asfalt tango Fanfare Ciocarlia

Sical, Adrian 1999 Malaguena Brass Band Bürgermusik Luzern Ludwig Wicky Lecuona, Ernesto / Freeh, Mark 2004 Jive Bezirksblasorchester Ried Johann Moisenbichler Weissengruber, Wolfgang 1996 Tango Nationales Jugendblasorchester der Schweiz Isabelle Ruf-Weber Fukuda, Yosuke 2016 Jamaican Rumba Rekrutenspiel 5/93 Aarau Robert Grob Benjamin, Arthur / Lang, Philip J. 1993 Trumpet Jive Brass Band Emmental Anton Helscher Ehrlinger, Hans / Butterstein, Klaus 2004