L'instrumentala - Viva la Musica da Domat

Il 2020 avess la Musica da Domat vulì far cun in project spezial in viva sin lur musica. In project ch'è la finala vegnì mess cumplettamain sin il chau pervi dal coronavirus. Il product central da quest project, in disc cumpact, quel han els tuttina pudì registrar malgrà tut las mesiras e limitas.