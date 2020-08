Ravel è in cumponist ch'ha discurrì fitg pauc davart sia musica u davart ses cumponer. Al cumponist svizzer Arthur Honegger ha el però tradì:

«En mia vita hai jau cumponì sulet ina capodovra e quai è stà il Boléro. Deplorablamain n'ha quel da far nagut cun musica.» Maurice Ravel

Quest Boléro ha el cumponì per la sautunza Ida Rubinstein. Tar il Boléro sa tracti pia da musica da ballet, uschia che la scena, la «istorgia» dal ballet dictescha il caracter da la musica. Quest ballet gioga en in café spagnol: Tuttenina cumenza ina dunna giuvna a sautar in «bolero», pia in saut spagnol, e successivamain cumenzan er ils auters visitaders dal café a sautar. Il rest è extasa collectiva.

Questa extasa exprima Ravel en ses Boléro cun in grond crescendo che cuzza l'entira ovra da bun in quart d'ura. En in piano-pianissimo cumenza il schumber pitschen cun il ritmus caracteristic ch'el repeta d'in cuntin. Sur quella basa sa rasa la melodia ed er quella sa repeta en differents instruments – fin tar il punct culminant ed ina fin andetga.

Sper il renumà Boléro udis Vus en quest'emissiun er autras perlas musicalas da Ravel che tutga – sper Claude Débussy – tar in dals represchentants principals da l'impressiunissem musical.