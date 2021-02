Ins di ch’il tun dal cello sumeglia il pli fitg a la vusch dal carstgaun. Forsa vegnan ovras oriundas per chant pervi da quai gugent arranschadas per il cello. Dus da quels arranschaments udis Vus gist a l’entschatta da l’emissiun. Per l’ina è quai «Vocalise» dal cumponist russ Sergei Rachmaninow e per l’autra «Lasst mich allein» da Antonin Dvorak.

Suita per violoncello e clavazin nr. 1 da Brahms

L’ovra principala da questa Classica furma la suita per violoncello nr. 1 da Johannes Brahms, in semperverd en la litteratura per quest instrument. Beethoven, ch’è stà in idol da Brahms e ch’ha vivì ina generaziun avant, vala sco piunier per il gener da suita per violoncello e clavazin. El è stà l’emprim ch’ha cumbinà quels dus instruments sco partenaris eguals. Brahms ha cuntinuà sin la via da Beethoven.

En pli udis Vus «Sicilienne» da Gabriel Fauré, ina cumposiziun plitost dultscha. I sa tracta d’in arranschament per cello ed orchester. La fin stat il cello tut persul sin il palc. Vus pudais tadlar musica dal cumponist baroc Johann Sebastian Bach, numnadamain ils emprims dus moviments da sia suita per violoncello nr. 1.