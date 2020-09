La noziun «chanzuns senza pleds» stat en stretg connex cun il cumponist Felix Mendelssohn (1809-1847). El ha cumponì bunamain 50 ovras caracteristicas per clavazin ed ha dà a quellas il titel «Lieder ohne Worte». Inventà quest gener n'ha el dentant betg persul. Per l'ina ha ses scolast da clavazin, Ludwig Berger (1777-1839) fullà via cun ils opus 12 e 22 – e per l'autra è er sia sora Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847) stada da la partida.

En quest'ura udis Vus dasper mintgamai in carnet dals fragliuns Mendelssohn, er in'ovra d'in cumponist sidamerican. Heitor Villa-Lobos (1887-1959) ha fatg ina sintesa da musica classica da l'Europa e musica tradiziunala da la Brasilia. Il resultat da quella sintesa è la suita «Bachianas Brasileiras». Vus udis in extract ord quell'ovra, numnadamain la suita nr. 5 per otg cellos e sopran.

La fin da quell'emissiun cun musica senza pleds fa il cumponist russ Sergej Rachmaninow (1873-1943). La davosa da sias 14 chanzuns per chant e clavazin op. 34 ha el titulà «Vocalisa». L'interpret chanta l'entira ovra sulet sin in vocal. Igl è pia propi ina chanzun senza pleds.