La glina è in simbol ch'ins chatta adina puspè en la musica. Per exempel è il segund moviment da la «Suite bergamasque» da Claude Debussy titulada «Clair de Lune» – per rumantsch clerglina.

Er la sonata nr. 14, cis-moll da Ludwig van Beethoven è enconuschenta sut il titel «Mondscheinsonate». Però na deriva quel titel betg dal cumponist, mabain d'in schurnalist da musica. Tge associaziuns che Beethoven ha gì durant cumponer, pudais vus tranter auter udir en La Classica.