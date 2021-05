In da quels è Anton Reicha (1770-1836) ch'è er stà in amitg da Beethoven e Haydn. El è vegnì enconuschent sco teoreticher da musica. Furora ha el cunzunt fatg cun sias cumposiziuns per instruments a flad.

Las cumposiziuns da Louis Spohr (1784-1859) èn per l'ina influenzadas da quellas da Mozart, ma per l'autra ha el er integrà elements da l'epoca classica cun quella da la romantica tempriva. Uschia han cumponists da renum sco Mendelssohn, Schumann, Chopin u Brahms er cumpareglià sias cumposiziuns cun quellas da Beethoven. Louis Spohr ha cunzunt scret dabia per la violina.

L'instrument favurit da John Field (1732-1837) è il clavazin. Il cumponist ch'è oriundamain da l'Irlanda ha pli tard cunzunt vivì en Russia. Sias cumposiziuns pon ins cumparegliar cun quellas da Chopin.

E la finala stat in'ovra da Muzio Clementi (1752-1832) sin il program. El è stà il scolast da John Field ed er el è stà in virtuos da clavazin. Tut quai ch'el saveva da quel instrument ha el mess sin palpiri en in cudesch d'emprender, l'uschenumnà «Gradus ad parnassum». En pli ha el er bajegà clavazins. Uschia na fai betg surstar ch'i stat sin ses crap fossa «The father of the pianoforte», pia ch'el saja il bab dal clavazin.