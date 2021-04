En questa emissiun pudais Vus tadlar musica classica cun instruments da flad. Per l’ina l’adagio ord il concert per clarinetta, per l’autra la Gran Partita en B-Dur da Wolfgang Amadeus Mozart. Er sin il program stat in notturno da Ferdinand Ries, ch’ha vivì circa ina generaziun suenter Mozart.

Il concert per clarinetta en A-Dur (KV 622) ha Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) cumponì l’onn da sia mort, pia il 1791. L’adagio vegn savens duvrà per suttastritgar ina scena emoziunala en in film. Spezial è cunzunt il tun da la clarinetta da bassett, betg da scumbigliar cun il tun d’in corn da bassett.

Gran Partita – ina quadratura dal circul?

Tar la Gran Partita sa tracti da la serenada nr. 10 en B-Dur, KV 361. Nagin’autra serenada da Mozart dovra tant persunal: duas oboas, duas clarinettas, dus fagotts, dus corns da basett, quatter corns, ed in contrabass obligat. Per gronda part sa tracti da vuschs solisticas. Betg sulet pervi da la grondezza ha Mozart fatg – ina giada dapli – furora cun questa musica.

Tenor il titel duess la Gran partita divertir. Mozart na fiss però betg Mozart, sch’el n’avess betg er experimentà en quell’ovra cun set moviments. Quai ha el per exempel fatg en ils menuets. Là audan ins bain il spezial tun dal corn da bassett. Quel sumeglia al fagot u la clarinetta. Cun diversas cumbinaziuns dals instruments dumogna Mozart da crear las pli differentas colurs da tuns. Insumma èsi in’ovra plain variaziuns tant d’instrumentaziun, sco er tematicas.

Resumà pon ins descriver la Gran Partita sco musica en il spiert d’ina uvertura curtaisa, ina sinfonia seriusa, in’opera divertenta e musica da chombra profunda. U simplamain sco musica da Mozart.

Ferdinand Ries – il biograf da Beethoven

Radund ina generaziun suenter Mozart ha Ferdinand Ries (1784-1838) vivì. Er el ha cumponì in notturno per instruments da flad, però per in pli pitschen ensemble (flauta, duas clarinettas, corn e dus fagots). Oz è Ferdinand Ries cunzunt enconuschent sco biograf da Ludwig van Beethoven (1770-1827). Ils dus umens s’enconuschevan bain, cunquai che Ries ha tranter auter er lavurà per Beethoven. Var in decenni suenter la mort dal grond cumponist ha Ries lura mess sin palpiri las uschenumnadas notizias biograficas davart la vita da Beethoven. Per la scienza èn quellas notizias anc oz ina funtauna custaivla.

Da lezzas uras era Ries renumà en tut l’Europa sco pianist e cumponist. Sias cumposiziuns èn però idas svelt en emblidanza. Pir la fin dal 20avel tschientaner ha sia musica puspè resunà en hallas da concerts.