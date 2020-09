L'opera da Mozart sa basa sin in teater che Beaumarchais ha scrit l'onn 1784 e che stat en il spiert da la revoluziun. Il coc da quest teater sco er da l'opera è che tut ils carstgauns èn eguals. Sco il titel di gia vai per la nozza da Figaro e Susanna. Fin che lezs pon maridar, datti però numerusas intrigas, scumbigls e vendetgas – e quai sur tuttas classas ora.

En Le nozze di Figaro vai per amur, scuidanza e vendetga. Ils differents acturs da tut ils stans tracta Mozart tuttina – saja quai per exempel ils aristocrats en las rollas dal Cont e la Contessa u er Figaro e Susanna ch'èn lur servients.

L'element central da quell'opera è in segn per malgistadad, numnadamain la lescha «Jus primae noctis». Tenor quella avess in cont il dretg da passentar l'emprima notg cun sia servienta, suenter che quella marida. Il Conte dastgass pia insister da durmir cun Susanna suenter che lezza avess maridà Figaro. Figaro, medemamain in servient, vul però evitar quai cun tutta forza. Ed era la Contessa – la dunna dal Conte – è plain scuidanza che l'amur tranter ella e ses marì na saja betg pli uschè ferma.

A la fin dals quints chatta la societad però puspè l'armonia ed i dat in happy end: Figaro e Susanna pon finalmain maridar.