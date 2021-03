Antonin Dvorak (1841-1904) n'è betg stà in interpret da format sco ses collegas Franz Liszt u Johannes Brahms. Da chasa anora era el violinist. La violina ha el dentant barattà cun la bratscha e cun lezza è el entrà il 1862 en l'Orchester dal teater da Prag. Strusch in auter cumponist n'ha fatg in tal svilup social sco el: la via dal mazler – quai è stà l'emprima professiun da Dvorak – ad in cumponist da renum mundial. 1891 daventa Dvorak magister al conservatori da Prag. Lura suonda el il clom dal conservatori da New York. Là ha el scolà in'enitra generaziun da giuvens cumponist e scrit, tranter auter, sia 9avla sinfonia «Aus der neuen Welt». 1895 returna el a Prag, daventa directur dal conservatori e cumpona sias ovras tardivas sco il concert per cello ed orchester e l'opera «Rusalka». Ensemen cun ses dus collegas Bedrich Smetana e Leos Janacek ha el era inizià e furmà la musica naziunala tscheca e manà quella a la perfecziun. 1904 mora Antoni Dvorak a Prag.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST aus: Sinfonie Nr. 9 , op. 95 - II. Largo Tonhalle-Orchester Zürich Antonin Dvorak Slawischer Tanz, op. 45 Nr. 5 Gewandhausorchester Leipzig Antonin Dvorak aus: Rusalka - Song to the Mood Anna Netrebko & Wiener Philharmoniker Antonin Dvorak aus: Serenade, op. 22 - II. Tempo di valse Orpheus Chamber Orchestra Antonin Dvorak Slawischer Tanz, op. 46 Nr. 1 Gewandhausorchester Leipzig Antonin Dvorak aus: Gypsy Melodies Nr. 4 - Song My Morther Taught me Fr. von Stade & Rud. Firkusny, piano Antonin Dvorak aus: Sinfonie Nr. 9, op. 95 - II. Largo Tonhalle-Orchester Zürich Antonin Dvorak aus: Requiem, op. 89 - Dies irae Prager Philharmonic Choir & Orchestra Antonin Dvorak aus: Konzert für Violine A-Dur, op. 53 - Finale A. S. Mutter & Berliner Philharmoniker Antonin Dvorak Humoresque, Ges-Dur, op. 101 Nr. 7 Boston Symphony Orchestra Antonin Dvorak