La Classica sa regorda dad in dals emprims impurtonts cumponists, dad in virtuos instrumentalist che merita il titel internaziunal. Naschì è el che ha survegnì pli tard il surnum «il prete rosso», ils 4 da mars 1678 a Venezia. Ses chavels eran cotschens e prer/spiritual è el era stà, almain per curt temp. A Venezia ha Antonio Luce Vivaldi intruì musica al conservatori da mattatschas Ospedale della Pietà. El sez era in virtuos violinist e chantadur ed el ha cumponì 400 concerts, operas, oratoris, sonatas e trios per instruments a corda e blera musica sacrala. Sias cumposiziuns èn tenidas pil pli en in stil homophon. Savens ha el intergà l'uschenumnà «gusto lombardo» en sia musica. 1740 va Vivaldi a Vienna e la mora el en tutta paupradad. Antonio Vivaldi naschì uss avant 280 onns, el ha influenzà in'entira generaziun da cumponists, uschia era il grond Johann Sebastian Bach.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST REGISTRAZIUN aus: Concerto in G RV 532 - Allegro I Solisti Veneti Antonio Vivaldi Flötenkonzert in G, op. 10, RV 435 Camerata Köln Antonio Vivaldi aus: Konzert für 2 Lauten.,2 Vl in D, RV 93 - Allegro giusto Members of the Danske Strings Antonio Vivaldi aus: Juditha - XIV Coro: Mundi Rector Coro RSI & I Barocchisti Antonio Vivaldi Concerto op. 8 No , RV 269 - La primavera Anne-Sophie Mutter & Trondheim Solists Antonio Vivaldi aus: Nisi Dominus, RV 608 - 1. Teil: Nisi Dominus J. Bowman & The Academy of Ancient Music Antonio Vivaldi Magnificat g-Moll, RV 610 Coro RSI & Ensemble Vanitas Antonio Vivaldi aus: Concerto in D für Trompete und Streicher - Sätze: 1+2 Maurice André & Wind Ensemble & Strings Orchestra Antonio Vivaldi