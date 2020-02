Bizet e sia sinfonia zuppada per 80 onns

La sinfonia en C-Dur ha Bizet cumponì cun sulet 17 onns. Quai è anc avant ch'el ha survegnì il grond premi da Roma ed ha pudì ir durant trais onns en la chapitala taliana per profundar sia scolaziun musicala. Bizet nera da lez temp anc betg enconuschent, uschia n'ha el sez er mai udì sia sinfonia. Durant 80 onns èn las notas da questa sinfonia, la partitura stada zuppada en in truchet. Cartaivlamain è quell'ovra er sulet il resultat din excercizi din cumponist giuven.

Musicalmain pon ins constatar che Bizet, in cumponist da la romantica, è sorientà fitg vid ils idols da la classica. Sia sinfonia fa la parita dina sinfonia à la Haydn u Mozart. Bizet ha da fadia da cumponer ina sinfonia cun ina clera furma ed in solida basa tonala, dentant senza far stinà da scolar. La zunt equilibrada orchestraziun en quella sinfonia mussa las abilitads da Bizet.