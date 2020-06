Franz von Suppè: Naschì è el 1819 a Split en Croazia. Il bler da sia vita ha el vivì e luvrà a Vienna. Là è el mort ils 21 da matg 1895. Franz von Suppè, el vala sco l'inventader da l'operetta da Vienna. Sia musica lev-luc-spiertusa regorda al Parisian Jacques Offenbach.

Franz von Suppè ha cumponì ina massa: passa 200 ovras per la tribuna, musica concertanta, marschs, valzers e polcas, chanzuns da solo e musica sacrala. Per gronda part ovras occasiunalas tenor il motto: oz sunadas – damaun emblidadas. Ma tuttina: intginas da sias uverturas appartegnan anc oz tar il repertori dals orchesters: Dichter und Bauer, Ein Morgen, ein Mittag und ein Abend in Wien, Leichte Kavallerie, Die schöne Galathée, Banditenstreiche e Boccaccio cun sia famusa aria da la Fiametta: Habich nur deine Liebe, die Treue brauchich nicht.

Redacziun: Giusep G. Decurtins