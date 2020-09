Gion Antoni Derungs – in omagi per ses 85avel

Gion Antoni Derungs – bain il pli grond ed impurtant cumponist rumantsch è naschì ils 6 da settember 1935 a Vella. Mort è Gion Antoni Derungs ils 4 da settember 2012 a Cuira. La classica sa regorda dad el cun emetter da sia musica cumponida per orchester sinfonic, orchester instrumental, furmaziun da chombra e per chant da solo. Musica scritta tranter 1978-2010. Nus udin: Capriccio per orchester instrumental (1986), Suita sursilvana: sis canzuns popularas dalla Surselva (1979), ord: Octet, op. 79 (1978): la danza, Canzuns romanticas per vusch da solo e piano (1985), ord: Bündner Tänze per orchester (2010): mazurka e valser, ord: Amur e dolur (2009): Dei jeu pia cun tristezia, Che fasch qua tü randulin, Cor, pertgei eis aschi trests e Donna, donna ve a cha.