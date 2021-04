Professer Gion Giusep Derungs è creschì si a Surcasti en Lumnezia-sut. Patenta da magister. 1958-64 studis da musica a Basilea. 1964-97 magister da musica a la Scola chantunala da Cuira. Dirigent, expert e surtut cumponist.

Per ses 89avel anniversari porta La classica da RTR ovras instrumentalas dal giubilar. En il center da questa emissiun stat IL STROLI, 11 istorgias per clavazin (cumponì 2004). Andriy Dragan ha interpretà quellas ils 25 da mars 2021 per RTR. Daspera udin nus duas istorgias dal Stroli en la versiun cammeristica (Stella Ingrosso, flauta; Josias Just, clarinetta; Elisabeth Göring, fagot; Cornelia Brandis, violina e Luzius Gartmann, cello), lura parts ord Ein Sommertag (2013) sunà dal Calamus Trio, 3 da las 5 chanzuns popularas (2008) interpretà dal INSO National Symphony Orchestra Lemberg (Ucraina) ensemen cun la chantadura da Breil Salome Cavegn (dir. Simon Camartin) e 4 dals 5 moviments dal Bläserquintett (2017) dà da musicistAs da Lemberg.