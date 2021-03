Sentiments da primavaira en la musica classica! Uss, per l’entschatta da la primavaira 2021, dechanta l’emissiun La classica la stagiun dal prosperar, dal chatschar e dal flurir. Nus udin musica sinfonica da: Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Schubert, Johann Strauss, Pjotr Ilitsch Tschaikowsky e d’Antonio Vivaldi. Sco intermezzos interpreteschan Regula Mühlemann (sopran) e Tatiana Korsunskaya (piano) chanzuns da la patria dals dus cumponists svizzers Walther Geiser da Zofingen (1897–1993) e Wilhelm Baumgartner da Rorschach (1820-1867).

Interessant per nus Rumantschs è che Walther Geiser – el era da lez temp professer al conservatori da Basilea – ha gì mess duas poesias da Jachen Luzzi en musica (Prümavaira e Dorma mes charin). Udir co che Regula Mühlemann, la gronda sopranista d’Adligenswil/Lucerna chanta questas duas en in stget e net ladin è in daletg!