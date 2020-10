Jakob ni Jacques Offenbach - naschì ils 20 da zercladur 1819 a Köln, mort ils 5 d'october 1880 sper Paris - è stà in cumponist, cellist e directur da teater tudestg-franzos. El vala sco l'inventader da l'operetta moderna, vul dir da quella che è s'emancipada e daventada uschè in gener independent dal teater musical. I sa tracta dad ovras per la tribuna cun ina presa critic-satirica. En sias operettas prenda Offenbach gugent situaziuns dal mintgadi e persunas da la societad aristocratica sin la corna. Sia musica è viv-frestga, da grond schlantsch e d'ina ritmica marcanta. Las melodias van bainspert en l'ureglia (Barcarole ord Les Contes dHoffmann ni il Can-Can ord Orpheus in der Unterwelt). Sper sia musica per la tribuna (102 ovras, d.a. La belle Hélène, La vie parisienne, Barbe-bleue) ha Offenbach era cumponì per cello e piano e concerts per cello ed orchester.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST La belle Hélène, uvertura Philharmonia Orchestra Jacques Offenbach Can-Can aus: Orpheus in der Unterwelt Orchestre + Choeur Capitole Toulouse Jacques Offenbach Barcarole aus: Hoffmann's Erzählungen Radio-Sinfonie Orchester Stuttgart Jacques Offenbach Allegro und Polka aus: Gaîté parisienne Orchestre symphonique de Montréal Jacques Offenbach arr: M. Rosenthal aus: Konzertrondo für Cello und Orchester in G-Dur O. Harnoy & Cincinneti Symphonie Orchestra Jacques Offenbach Les deux aveugles, uvertura Philharmonia Orchestra Jacques Offenbach La vie parisienne, uvertura Philharmonia Orchestra Jacques Offenbach Barbe-bleue, uvertura Philharmonia Orchestra Jacques Offenbach Valse aus: Hoffmann's Erzählungen Raphael Concert Orchestra Jacques Offenbach Schöne Nacht (Barcarole) aus: Hoffmann's Erzählungen Solo/Chor Bayer. Rundfunk & Rundfunkorchester München Jacques Offenbach Souvenirs de Londres Marco Solini, piano Jacques Offenbech La fille du tambour-major, uvertura Philharmonia Orchestra Jacques Offenbach