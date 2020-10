Il svilup da l'orgla primitiva, da quest instrument cun mo paucs tuns e ses fol enfin a l'orgla moderna, in instrument computerisà cun sias milli pussaivladads e cumbinaziuns da tuns e colurs tonalas – quest svilup è fantastic. La classica sa fatschenta cun l'orgla e sia funcziun sacrala e profana. Sacral – qua stat ella en servetsch da la liturgia, accumpogna ed embellescha cults divins, servetschs divins (chant da pievel, messas chantadas dals chors baselgia, chorals etc. ). Profan – qua entaup'ins l'orgla sco instrument solistic, sco element en la musica sinfonica, sco instrument zunt adattà per l'improvisaziun sco era per musica da divertiment e musica populara.

Ils titels en l'emissiun Titel Interpret Cumponist Schanfigger Bauernhochzeit Hannes Meyer, orgla Hannes Meyer Sei benediu , tiu num o Diu Chors Muster + Giusep Huonder, orgla tradiziunal arr: Gion Antoni Derungs aus: Messe in f-moll, op. 159 für Chor und Orgel cantus firmus surselva & Ursin Caflisch, orgla Josef Gabriel Rheinberger / liturgic II. Gloria III. Credo Choralvorspiel:' Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ', BWV 639 Roman Cantieni, orgla Johann Sebastian Bach Cäcilien-Marsch Hannes Meyer, orgla Anselm Schubiger Toccata con Fuga in d, BWV 565 Roman Cantieni, orgla Johann Sebastian Bach Toccata in h Gion Antoni Derungs, orgla Gion Antoni Derungs Symphonie Nr. 3 c-moll, op. 78 avec orgue - Final: Maestoso Marie-C. Alain, orgue & Orchestre National de L'O.R.T.F. Camille Saint-Saens Improvisation über: Bella ballerina Rudolf Lutz, orgla Rudolf Lutz Improvisation über: Chalandamarz Rudolf Lutz, orgla & Domenic Janett, clarinetta Rudolf Lutz & Domenic Janett