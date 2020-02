Tranter ils onns 1782 e 1784 ha Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) cumponì dudesch concerts per clavazin ed orchester. En ina brev a ses bab Leopold ha Wolfgang Amadeus descrit tals concerts sco ovras che na sajan betg grevas, ma er betg levas.

«Die Konzerte sind eben das Mittelding zwischen zu schwer und zu leicht, sind sehr brillant, angenehm in die Ohren, natürlich ohne in das Leere zu fallen; hie und da können auch Kenner allein Satisfaktion erhalten, doch so, daß die Nichtkenner damit zufrieden sein müssen, ohne zu wissen warum.» (Vienna, ils 28 da december 1782)

La finamira da Mozart è stada quella da cumponer concerts per clavazin ed orchester che plaschan a tuts – tant a laics sco er ad experts. Talas ovras ha el cumponì, cura ch'el è arrivà a Vienna. Lura n'era Mozart anc betg s'etablì en la scena e n'aveva nagina plazza fixa. Ses paun da mintgadi gudagnava el cun dar uras da clavazin e cun organisar concerts. Tar quellas uschenumnadas academias era Mozart il cumponist, pianist e manager – tut en ina persuna.

Cun il temp gudagnava il cumponist oriund da Salzburg adina in pli grond renum, perquai che ses famus concerts per clavazin ed orchester pudeva il public sulettamain tadlar a chaschun da talas academias. Cun cumponer ovras che plaschan a laics ed ad experts e cun preschentar sez quellas ovras ad in public, è Mozart s'etablì en la scena. Il pli tard l'onn 1786 è quai gartegià ad el. Da lura datescha l'ultim grond concert per clavazin ed orchester nr. 25 en C-Dur (KV 503). L'entir concert udis Vus en questa Classica.

Ils numers 26 e 27 na pon ins betg pli cumparegliar cun ils concerts precedents. Per l'ina ha Mozart cumponì quels cun autras intenziuns e per l'autra manca en quels il tun brigliant ch'è caracteristic per tut las autras ovras da quest gener.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Die Entführung aus dem Serail: Ouvertüre Neville Marriner (dir.), Academy of St. Martin in the Fields Wolfgang Amadeus Mozart Sonate für Klavier zu 4 Händen D-Dur (KV 381), 1. Allegro Martha Argerich Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Klavier und Orchester Nr. 25 C-Dur (KV 503): 1. Allegro maestoso Jacek Kaspszyk (dir.), Martha Argerich (piano), Orchestra della Svizzera italiana Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Klavier und Orchester Nr. 25 C-Dur (KV 503): 2. Andante Jacek Kaspszyk (dir.), Martha Argerich (piano), Orchestra della Svizzera italiana Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Klavier und Orchester Nr. 25 C-Dur (KV 503): 3. Allegretto Jacek Kaspszyk (dir.), Martha Argerich (piano), Orchestra della Svizzera italiana Wolfgang Amadeus Mozart Ehi, sor paggio! Rezitativ (Figaro) Ildebrando D'arcangelo (bassbariton), Gianandrea Noseda (dir.), Orchestra del Teatro Regio di Torino Wolfgang Amadeus Mozart Non più andrai, farfallone amoroso. Arie (Figaro), I Ildebrando D'arcangelo (bassbariton), Gianandrea Noseda (dir.), Orchestra del Teatro Regio di Torino Wolfgang Amadeus Mozart Deh vieni non tardar. Arie (Susanna), IV Alison Hagley (sopran), John Eliot Gardiner (dir.), English Baroque Soloists Wolfgang Amadeus Mozart