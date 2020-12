La classica cun hits per dar adia a lonn veder e far beinvegni al nov.

La davosa emissiun La classica il 2020, e sco repetiziun lura l'emprima il 2021, porta ovras enconuschentas ed appreziadas, uschenumnads hits da la classica e romantica. Nus udin or da: Le nozze di Figaro l'uvertura e la canzona dal Cherubino Voi, che sapete (Mozart), dal Barbiere di Siviglia l'uvertura e la cavatina Largo al factotum (Rossini), ord Aida il marsch da triumf Gloria all'Egittoed ord Nabucco l'enconuschent chor dals praschuniers Va, pensiero sullali dorate (Verdi), lura musica d'atmosfera tscheca, il Prager-Walzer (Dvorak), la bella Romanza Nr. 2 in F e la brev ad inamur zuppada Für Elise (Beethoven). E per finir l'uvertura da l'opera fantastica Ruslan i Ljudmila (Glinka).