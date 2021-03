Ins taidla musica e dat in gieu. Ma en gieus da video datti musica e quella audan ins segir pli pauc conscient. En La Classica pudais Vus però tadlar ina schelta da talas melodias, per il pli en versiuns sinfonicas.

Gia il 2011 ha l'orchester da grond renum, il London Philharmonic Orchestrà registrà in album en quest connex. Quel album porta il curaschus titel «The Greatest Video Game Music», pia la pli grondiusa musica en gieus da video. Quellas interpretaziuns orchestralas furman la basa da l’emissiun.

Brachial enfin dultsch

Il repertori da musica da gieus da video è vast. Uschia audan ins per part en il medem gieu d’acziun cumposiziuns oraifer pesantas sco er melodias pli finas. Musica cun in caracter pli luc, quasi divertent porschan savens gieus d’aventuras u da puzzle.

La musica da gieus da video è pia fitg differenta e quai sto ella er esser. La finala raquinta in gieu ina istorgia. La musica creescha ina atmosfera, accumpagna la persuna che sesa avant il computer tras il gieu ed suttastritga uschia l'entira istorgia. Per part dovra quai passaschas pompusas che sumeglian a grondas furmas sinfonicas, per part er be simpla musica d'ambient senza gronds puncts culminants.