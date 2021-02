A la curt roiala a Londra ha el adina puspè survegnì incumbensas dal retg. Uschia ha el per exempel stuì cumponer musica adattada per sunar ordavert u pli precis sin in bastiment (Water music). Ed er per festivar la «Pasch dad Aachen» dal 1748 ha el survegnì in'incumbensa da la curt roiala. Per festivar la fin da la guerra ha il retg planisà in spectacul cun fieu artifizial e salvas d'onur. Händel ha gì l'incumbensa da cumponer musica che tegna pitg a la canera dals chanuns. La finala èsi però vegnì tut auter (Music for the royal fireworks).

Soundtrack per la Championsleague

Er ina melodia che cunzunt ils fans da ballape enconuschan oz, deriva or da la plima da Händel. Per cumponer l'imni da la Champions League è Tony Britten s'orientà il 1992 fitg ad in imni da Händel. Quel imni (Zadok the Priest) ha Händel cumponì oriundamain per las festivitads d'incurunaziun da King George II., l'onn 1727.

Il halleluja ord il Messias

Igl è forsa il pli pompus halleluja insumma ord l'oratori, il Messias che Händel ha cumponì il 1741. Il halleluja resuna a la fin da la segunda da trais parts. Cura ch'il retg George II. ha udì l'emprima giada quest imni, saja el stà tut commovì en pe. Dapi lura èsi usit ch'ils Englais stattan en pe per tadlar il halleluja da Händel.