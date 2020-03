Nus udin: Da Friedrich Anton Ferdinand von Flotow (1812-1883) trais parts da sia opera «Martha oder Der Markt von Richmond» (uvertura, Ach! So fromm e Die letzte Rose). Da Franz Anton Hoffmeister (1754-1812) il terz moviment da ses Concert per viola ed orchester en D-Dur. Da Marianna von Martines (1744-1812) la cantata per sopran ed orchester Il primo amore. Da Peter Heidrich (*1935) las 14 variaziuns da la chanzun englaisa Happy Birthday. Da Jacques Ibert (1890-1962) il rondo per orchester Hommage à Mozart e da Vincenzo Bellini (1801-1835), il grond um da l'opera taliana insatge nunusità, il Concert per oboa ed orchester en es-dur.

Redacziun: Giusep G. Decurtins