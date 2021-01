Il coc da La Classica da quest'emna furma in concert per clavazin ed orchester. Tar in tal concert vegn in solist al clavazin accumpagnà da l'orchester. Nus udin la terza contribuziun dal cumponist russ Sergej Rachmaninov (1873-1943) tar quest gener.

Il Concert per clavazin ed orchester nr. 3 datescha dal 1909. A la premiera dal concert a New York è Rachmaninov sesì sez al clavazin – el n'era numnadamain betg be cumponist, mabain er pianist e dirigent. Ses terz concert per clavazin ed orchester ha tendenzas dramaticas. Il caracter da l'ovra sumeglia uschia magari a quel d'ina sinfonia.

Questa gronda ovra vegn enramada da cumposiziuns dal cumponist tudestg Johannes Brahms (1833-1897): A l'entschatta in valzer per clavazin solo, che prepara las ureglias sin il grond concert per clavazin ed orchester. La fin da l'emissiun furman intgins schatgs dals sauts ungarais da Brahms.