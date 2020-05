Sin Vus spetga in viadi musical da rollas per bariton. Quest viadi cumenza tar ovras da Mozart (Don Giovanni, Le Nozze di Figaro). Ord vista istorica èn Mozart e ses contemporans a la fin dal 18avel tschientaner stads quels ch'han savì co trair a niz las vuschs virilas amez. Da lura dateschan las emprimas rollas per baritons.

En quest'emissiun pudais Vus er tadlar ovras ord las plimas dals cumponists talians Gioachino Rossini (Figaro, Guillaume Tell), Gaetano Donizetti (Don Pasquale) u Giuseppe Verdi (Macbeth). Plinavant in schatg dal collega tudestg Richard Wagner (Tannhäuser) sco er la gronda aria d'entrada dal torero ord l'opera Carmen da Georges Bizet.