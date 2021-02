Ina chanzun artistica è in'ovra per clavazin e chant solo. Il text n'ha il cumponist per il solit betg scrit sez ed è d'auta qualitad. Tar Schubert gioga il clavazin er ina pli impurtanta rolla che tar auters cumponists da lezzas uras. El è in partenari egual dal chantadur u la chantadura. Las duas chanzuns artisticas «Erlkönig» e «Gretchen am Spinnrade» mussan quai a moda exemplarica.

Tut en tut ha Schubert cumponì bunamain 600 chanzuns artisticas. Inqualas furman er in ciclus. Quai vul dir ch'il cuntegn d'ina retscha da chanzuns furman in'istorgia. In da quels ciclus è «Die schöne Müllerin» che sa basa sin poesias da Wilhelm Müller.