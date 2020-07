Durant l'entir process da cumposiziun da ses op. 11 n'era Johannes Brahms (1833-1897) betg segir dal gener. Era el gia pront per ina elavurada sinfonia? Sco i para betg.

Durant cumponer quest'ovra è Brahms bunamain sa desperà:

«Ich sehe es ein, dass das Werk so eine Zwittergestalt, nichts Rechtes ist. Ich hatte so schöne, so grosse Idee [sic!] von meiner ersten Sinfonie, und nun!» (Johannes Brahms)

La finala hai dà ina maschaida tranter serenada e sinfonia. Tar ils tratgs d'ina serenada tutga bain caracter divertent e simpel, cunzunt dals moviments quatter, tschintg e sis. Ils emprims trais moviments èn però pli lungs e cunzunt pli elavurads sco tals d'ina sinfonia.

Vitiers vegn che Brahms ha cumponì ina serenada per orchester grond cun mintgamai duas flautas, oboas, clarinettas, fagots, schizunt quatter corns, duas trumbettas, paucas e natiralmain instruments d'artg. Uschia fiss il titel «Sinfonie-Serenade» che Brahms ha nudà en sias skizzas forsa adattà.

La finala ha el tuttina puspè stritgà la part da sinfonia. Il giuven da 26 onns n'era anc betg pront per si'emprima sinfonia e na leva anc betg sa metter en retscha cun il grond bab da la sinfonia Beethoven. L'emprima sinfonia ha Brahms pir scrit cura ch'el aveva 43.

Avant la serenada nr. 1 da Brahms pudais vus udir en questa Classica l'uvertura «Genoveva» da Robert Schumann (1810-1856). «Genoveva» (1847/48) è la suletta opera che Schumann ha cumponì. Fin oz n'ha l'opera sez betg propi gì success, tut auter l'uvertura. Sper l'uvertura «Manfred» op. 15 tutga l'uvertura «Genoveva» tar las pli renumadas uverturas da Schumann – ovras che tutgan tar il repertori classic.